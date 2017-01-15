Овчинников: в 2016 году Акинфеев блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что 2016 год для вратаря «армейцев» и сборной России Игоря Акинфеева получился очень удачным. По его словам, голкипер показал хорошую игру на чемпионате Европы во Франции и блистал в РФПЛ и Лиге чемпионов.
«2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в Премьер-Лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы.
Он один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м – фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.
Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев – это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная – это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить», — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс».