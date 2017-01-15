Дзадза опоздал на самолёт в Валенсию и задержал свой переход

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза не успел на самолёт из Лондона в Валенсию, из-за чего задержал свой трансфер в испанский клуб, сообщает Football Italia. Итальянец должен был пройти медицинское обследование вчера вечером, однако опоздал на рейс из-за проблем с багажом. Таким образом, медосмотр в Испании он пройдёт сегодня, после чего подпишет контракт.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендует 25-летнего футболиста за € 2 млн с опцией выкупа за € 16 млн. Первую половину сезона Дзадза провёл на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед» и не забил ни одного мяча в 11 матчах.