Обамейянг: «Боруссия» — топ-клуб, но не такой, как «Барса», «Реал» или «Бавария»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг заявил, что на данный момент не намерен покидать дортмундскую «Боруссию». При этом 27-летний габонский форвард выразил мнение, что хоть «Боруссия» и является топ-клубом, но не находится на одном уровне с европейскими грандами.
«На данный момент я хочу остаться в „Боруссии“. Думаю, мы должны прекратить говорить о „Реале“. Не время говорить об этом, тем более что я чувствую себя очень хорошо в Дортмунде. Конечно, мы — один из топ-клубов, но не такой, как „Барселона“, „Реал“ или „Бавария“. Было бы здорово выиграть титулы с „Боруссией“. Я надеюсь сделать это», — заявил Обамейянг.
Обамейянг также прокомментировал информацию, согласно которой китайский «Шанхай СИПГ» предлагал за него около € 150 млн, а ему годовой оклад в размере € 41 млн.
«Я был в отпуске, спал, и мой брат позвонил мне. Он сказал: „Ты видел предложение, которое только что получил?“. Я посмотрел в Интернете. Это позабавило меня. Приятно видеть, что люди готовы предложить за меня столько денег, но правда это или нет — вот вопрос, который должен быть задан. Я не обращаю внимание на это. У меня есть другие цели, являющиеся моим приоритетом», — цитирует нападающего Goal со ссылкой на RMC.