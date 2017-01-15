Кришито – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен защитник?

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал переход своего одноклубника Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Главный тренер новой команды Витселя итальянец Фабио Каннаваро выложил в своём «инстаграме» фотографию бельгийского полузащитника с подписью: «Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», Аксель Витсель». В комментариях под этой фотографией Кришито обратился к соотечественнику Каннаваро с вопросом: «Вам не нужен защитник?». Наставник китайского клуба на это ответил: «Может быть, мой друг».
В начале января Витсель перебрался в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором будет зарабатывать около € 17 млн в год.