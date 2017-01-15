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Зе Луиш – Ромуло: мне будет очень тебя не хватать, брат

15 января 2017, воскресенье. 19:49. Футбол
Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал уход из стана красно-белых полузащитника Ромуло. Бразильский футболист на этой неделе подписал контракт с «Фламенго».

«Брат мой, не знаю, что и сказать. Меня одолевают смешанные чувства. С одной стороны, рад видеть тебя счастливым, но с другой – грустно, что ты нас оставил, брат. Желаю тебе удачи по жизни. Мне будет очень тебя не хватать. Даже если мы больше никогда не увидимся, мы всегда вместе, брат», — написал Зе Луиш в своём «инстаграме».

Ответ Ромуло не заставил себя долго ждать: «Ты мне стал младшим братом. Такие отношения часто складываются в футболе, но наша дружба действительно является настоящей. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Обнимаю и желаю тебе хорошего сезона».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Зе Луиш Ромуло Фото
Новости. Футбол
15 января 2017, воскресенье
19:49 Зе Луиш – Ромуло: мне будет очень тебя не хватать, брат
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