Зе Луиш – Ромуло: мне будет очень тебя не хватать, брат

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал уход из стана красно-белых полузащитника Ромуло. Бразильский футболист на этой неделе подписал контракт с «Фламенго».
«Брат мой, не знаю, что и сказать. Меня одолевают смешанные чувства. С одной стороны, рад видеть тебя счастливым, но с другой – грустно, что ты нас оставил, брат. Желаю тебе удачи по жизни. Мне будет очень тебя не хватать. Даже если мы больше никогда не увидимся, мы всегда вместе, брат», — написал Зе Луиш в своём «инстаграме».
Ответ Ромуло не заставил себя долго ждать: «Ты мне стал младшим братом. Такие отношения часто складываются в футболе, но наша дружба действительно является настоящей. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Обнимаю и желаю тебе хорошего сезона».