Фостер: «Тоттенхэм» — лучшая команда, против которой я играл в этом сезоне

Вратарь «Вест Бромвич Альбион» Бен Фостер поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 4:0.
«Тоттенхэм» — лучшая команда, против которой я играл в этом сезоне. Мои комплименты «шпорам», но это только один матч, так что нужно двигаться дальше.
Мы перестроились на схему с тремя защитниками, чтобы попытаться вернуться в игру, но ничего не вышло. Нужно зализать раны и забыть об этом как можно быстрее. У каждого бывают взлёты и падения", — цитирует Фостера сайт «ВБА».