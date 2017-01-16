Панченко в феврале может стать игроком «Локомотива»

Московский «Локомотив» претендует на форварда ЦСКА Кирилла Панченко, до конца сезона выступающего на правах аренды за московское «Динамо».
В контракте игрока содержится пункт о возможности бело-голубых купить игрока за € 1,7 млн. По информации «Спорт-экспресс», «Локомотив» рассчитывает договориться именно с «Динамо», а не с ЦСКА.
Решение по 27-летнему игроку «Динамо» должно принять до 31 января включительно. В ЦСКА также ждут решения бело-голубых. Не исключается вариант возвращения Панченко в стан «армейцев».