Витоло признался, что пытался вывести из себя Роналду

Полузащитник «Севильи» Витоло прокомментировал эпизод домашнего матча 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», главными действующими лицами которого оказались он и нападающий «сливочных» Криштиану Роналду. Хозяева поля протестовали по поводу пенальти, назначенного в их ворота. Сам Витоло подошёл к одиннадцатиметровой отметке и пнул её ногой, надеясь этим помешать Роналду нанести точный удар. Португальского футболиста это очень возмутило, и он бросил мячом в спину Витоло.
«Такое происходит в футболе. Я пытался вывести из себя Роналду, поскольку это очень сильный футболист. Стараешься делать для успеха всё», — цитирует Витоло Marca.
Роналду сумел забить гол, однако «Реал» в итоге потерпел поражение со счётом 1:2.