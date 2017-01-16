Карвахаль: поведение болельщиков «Севильи» не повлияет на Рамоса негативно

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил сожаление по поводу того, как относятся некоторые болельщики «Севильи» к капитану «сливочных» Серхио Рамосу. Последний подвергся оскорблениям со стороны поклонников андалусского клуба в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3). В игре 18-го тура Примеры с этой же командой (1:2) болельщики «Севильи» вновь не оставили без внимания игрока испанской сборной.
«Поведение болельщиков «Севильи» не повлияет на Рамоса негативно. Для этого он провёл слишком много матчей. Очевидно, что Серхио нелегко, ведь он родом оттуда. В любом случае то, как его приняли болельщики, несправедливо», — цитирует Карвахаля Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».