Верратти: Ибрагимович был образцом для подражания в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лестно высказался о бывшем одноклубнике Златане Ибрагимовиче, который прошлым летом покинул Париж и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Итальянец сказал, что швед был образцом для подражания и учил всех в «ПСЖ», как стать лидерами.
«Златан научил нас всех быть лидерами. Он футболист, который улучшает всё, где играет. Когда он играл в «ПСЖ», то тренировался как 18-летний подросток. Это впечатляюще. Он был настоящим лидером, Златан принёс победный менталитет в Париж.
Даже за пределами поля он был особенным человеком. Все думают, что у футболистов лёгкая жизнь, но это не так. Я не хочу жаловаться, потому что счастлив. Но когда тебе 21 год и ты приезжаешь во Францию, вокруг тебя много богатых людей, много денег, нужно оставаться на земле, чтобы не потерять голову. Я доверился Златану. Он очень мне помог», — цитирует Верратти Goal.