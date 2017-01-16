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Роббен продлит контракт с «Баварией» до 2018 года

16 января 2017, понедельник. 13:43. Футбол
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен 16 января продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает интернет-издание Sport1.

Согласно информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2018 года.

32-летний голландский футболист сам пожелал продлить контракт на один год. В дальнейшем он также склоняется к тому, чтобы каждый раз продлевать соглашение лишь на год.

Ранее контракт до 2018 года продлил и французский полузащитник немецкого гранда Франк Рибери. Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти выразил желание, чтобы соглашение с клубом продлил и испанский хавбек Хаби Алонсо, контракт которого заканчивается в июне 2017 года.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Арьен Роббен
Новости. Футбол
16 января 2017, понедельник
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