Ван Нистелрой рассказал о тренерской стажировке у Анчелотти в «Реале»

Экс-нападающий мадридского «Реала» и бывший главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой поделился впечатлениями о своей стажировке в «королевском клубе» у Карло Анчелотти.

«Анчелотти? Очень хороший, очень открытый. Он сказал мне, что в футболе нет секретов, и приветствовал, чтобы я присутствовал на всех сборах и тренировках. Он и его тренерский штаб были очень открытыми, и я благодарен им за это. Я был с ними за неделю до матча с «Райо», прошёл весь процесс восстановления после «эль класико» с «Барселоной» и подготовки к следующему матчу Ла Лиги, и было впечатляюще поговорить с ним. Его опыт — это что-то безумное, и увидеть, на что похожа тренерская жизнь, когда ты только начинаешь, учишься, меняешься… это очень помогло мне.

Я поговорил с ним о том, что случилось со мной в ПСВ, об отсутствии доверия между мной и менеджерами, и он помог мне понять, как жить дальше, как справиться… Мне очень помогло общение с Карло», — приводит слова ван Нистелроя Marca.

В текущем сезоне мадридский «Реал» под руководством главного тренера Карло Анчелотти стал чемпионом Испании, выиграл национальный Суперкубок и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».