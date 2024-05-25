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Глава ДНР Пушилин: ряд бизнесменов готовы проспонсировать развитие донецкого «Шахтёра»

Глава ДНР Пушилин: ряд бизнесменов готовы проспонсировать развитие донецкого «Шахтёра»
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о будущем местного футбольного клуба «Шахтёр».

«У нас будут проведены ещё ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, Алексею Юрьевичу Никонорову (руководитель Администрации Главы ДНР) я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость. Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства.

Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом Российской Федерации, Донбассу нужен настоящий «Шахтёр», местный «Шахтёр», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Напомним, ныне действующий «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи в нынешнем сезоне «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.

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