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16-летний Ямал отреагировал на уход Хави из «Барселоны»

16-летний Ямал отреагировал на уход Хави из «Барселоны»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал высказался об уходе из клуба главного тренера Хави.

«Спасибо за то, что всегда доверяли мне. Было приятно учиться у вас и работать с вами, мистер. Легенда навсегда. Удачи!» – написал Ямал в одной из социальных сетей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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