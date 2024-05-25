Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах изменил имидж после завершения сезона АПЛ

Мохамед Салах изменил имидж после завершения сезона АПЛ
Комментарии

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах изменил имидж после завершения сезона-2023/24.

31-летний футболист опубликовал в социальных сетях фотографию с короткой стрижкой.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МОХАМЕДА САЛАХА

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Материалы по теме
Юрген Клопп отжигает на прощальной вечеринке в «Ливерпуле». Видео
Истории
Юрген Клопп отжигает на прощальной вечеринке в «Ливерпуле». Видео

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android