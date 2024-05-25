Мохамед Салах изменил имидж после завершения сезона АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах изменил имидж после завершения сезона-2023/24.

31-летний футболист опубликовал в социальных сетях фотографию с короткой стрижкой.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МОХАМЕДА САЛАХА

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: