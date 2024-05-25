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Ловчев назвал желаемого для себя победителя РПЛ

Ловчев назвал желаемого для себя победителя РПЛ
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, почему хочет стать свидетелем победы московского «Динамо» в чемпионате России.

«Я хочу, чтобы Личка выиграл чемпионат. И это не отношение к какому‑то другому клубу. У Лички есть поступательное движение. Он пришёл, мы стали потихонечку смотреть, как формируется состав. Вот Тюкавин вышел на первый план, а не Смолов. И пошло‑поехало. А в «Краснодаре»? Я думаю, что это ошибка — убрать тренера, когда команда шла в лидерах. Это моё мнение. «Зенит» по составу сильнее других. Считаю, сложилось так, что «Динамо» может выиграть чемпионат», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая. Начало игр — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 54 очка. «Краснодар» (53) находится на третьем месте.

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