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Роман Павлюченко назвал главный секрет успеха в профессиональном спорте

Роман Павлюченко назвал главный секрет успеха в профессиональном спорте
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Бывший лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал главный секрет успеха в профессиональном спорте.

«Всегда говорю: если хочешь стать великим спортсменом, футболистом, хоккеистом, боксером, да любым, — нужно очень много тренироваться. В свои первые шаги в спорте я занимался по несколько раз в день», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ru».

Роману Павлюченко 42 года, он является воспитанником ставропольского «Динамо». К московскому «Спартаку» Роман присоединился из «Ротора» в 2003 году. В составе команды, которую возглавлял Олег Романцев, Павлюченко заменил Владимира Бесчастных, уехавшего в «Фенербахче». Профессиональную карьеру футболиста Роман завершил осенью 2022 года.

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