Колыванов оценил настрой «Зенита» на матч 30-го тура РПЛ с «Ростовом»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о настрое «Зенита» на домашнюю игру 30-го тура РПЛ с «Ростовом», которая может принести сине-бело-голубым чемпионство.

«Зенит» выйдет на матч с «Ростовом» с сумасшедшим настроем. Завтра будут интереснейшие матчи в Санкт‑Петербурге и Краснодаре», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

За тур до завершения чемпионата России первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.