Колыванов высказался о причинах утраты «Зенитом» лидерства в чемпионской гонке РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал откат петербургского «Зенита» с первой строчки турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги в концовке текущего сезона.

«Я думаю, что Семаку обиднее всего. Несколько туров назад «Зенит» лидировал, имел четыре очка превосходства над «Краснодаром» и еще больше — над «Динамо». Началось всё с поражения от «Рубина» (0:2), потом было поражение от «Динамо» в Москве (0:1). Мы видим, какой состав. Подбор футболистов у «Зенита» шикарный. Они привыкли за два‑три тура до финиша доводить дело до чемпионства. А тут, наверное, каждый футболист внутренне расслабился. Злости не хватало на футбольном поле», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» из Санкт-Петербурга по итогам 25-го тура РПЛ возглавлял турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на четыре очка и московское «Динамо» на девять очков. После этого сине-бело-голубые уступили на своём поле казанскому «Рубину» (0:2) в игре перенесённого 21-го тура и набрали одно очко на четырёхматчевом отрезке, прервав эту неудачную серию выездной победой над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура.

За тур до финиша сезона «Зенит» с 54 очками в 29 матчах занимает второе место и может стать чемпионом только в случае собственной домашней победы над «Ростовом» и выездного поражения «Динамо» от «Краснодара» в параллельных матчах заключительного 30-го тура РПЛ.