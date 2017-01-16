Капитан «Вест Хэма»: зол на Пайета, я всегда говорил, что он один из лучших

Капитан «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл разочарован поведением французского полузащитника Димитри Пайета, который намерен покинуть команду. Ноубл сказал, что если Пайет не хочет играть за «молотобойцев», то не должен даже выходить на поле.
«Я зол и разочарован, потому что я всегда говорил, что он является одним из лучших футболистов, с которыми мне доводилось играть. Последние две-три недели мы не разговаривали, хотя у нас хорошие отношения. Я не знаю, какие у него причины. Не хочу комментировать, почему он решил уйти, но я знаю, что если человек не хочет играть за команду, то лучше даже не выходить на поле», — цитирует Ноубла Sky Sports.