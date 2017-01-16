Сборная России перед КК-2017 может провести сбор в одной из европейских стран

Сборная России проведёт тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций предположительно в одной из европейских стран. Об этом сообщил пресс-атташе РФС и сборной России Игорь Владимиров.
На Кубке сборная России сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Сбор российской команды перед турниром пройдёт в мае-июне.
«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причём не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдёт в мае-июне предварительно в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка конфедераций сборная России проведёт две контрольные встречи», — цитирует ТАСС Владимирова.