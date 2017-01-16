В Шереметьево откроется выставка, посвящённая Кубку конфедераций

В среду, 18 января, в Международном аэропорту Шереметьево состоится торжественное открытие тематической выставки, посвящённой Кубку конфедераций. Выставка будет расположена в зоне регистрации пассажиров терминала Е аэропорта.
Мероприятие запланировано на 13:00. По окончании торжественной части состоится пресс-подход генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаила Василенко и экс-капитана сборной России, посла ЧМ-2018 Алексея Смертина, говорится в пресс-релизе.