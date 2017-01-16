Вартапетов: лишнего веса у игроков «Спартака» нет, некоторые даже похудели

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подвёл итоги первого дня обследования игроков.
«Всё прошло хорошо. Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жёсткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на 1,5 килограмма.
Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативов, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно», — цитирует Вартапетова сайт «Спартака».