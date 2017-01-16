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Вартапетов: лишнего веса у игроков «Спартака» нет, некоторые даже похудели

16 января 2017, понедельник. 22:03. Футбол
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подвёл итоги первого дня обследования игроков.

«Всё прошло хорошо. Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жёсткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на 1,5 килограмма.

Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативов, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно», — цитирует Вартапетова сайт «Спартака».
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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