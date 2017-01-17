Бауса: для Игуаина главное – не свист с трибун, а моё доверие

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса советует нападающему национальной команды Гонсало Игуаину не обращать внимания на освистывание болельщиков. Наставник «альбиселесте» подчеркнул, что сам продолжает верить в футболиста туринского «Ювентуса».
«Если бы я думал о мнении людей, то не мог бы формировать состав своей команды. Для Игуаина главное – не свист с трибун, а моё доверие. Он сам мне говорил, что привык к критике, и она не имеет негативного влияния на его игру. Гонсало забьёт гол, и всё изменится», — приводит слова Баусы TyC Sports.
По итогам 12 туров отборочного турнира чемпионата мира Игуаин принял участие в 8 матчах, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Сама команда с 19 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.