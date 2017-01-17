Рашфорд: для молодых игроков «МЮ» Ибрагимович бесценен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд выделил значимость нападающего манкунианцев Златана Ибрагимовича для молодых игроков команды.
«Для молодых игроков узнать его характер и наблюдать, как он готовится к каждой игре, — это бесценная возможность. Некоторые игроки не могут получить такой шанс, переходя в другой клуб. Мы должны стараться учиться у него, пока он здесь. Нужно взять у него как можно больше и улучшить свою игру, перенимая опыт и различные детали у Златана», — цитирует Рашфорда Sky sports.