Жиру: мой гол всё-таки лучше, чем у Мхитаряна

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сравнил свой гол «скорпиона» с похожим мячом, который забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
«На самом деле партнёры дразнили меня, говоря, что гол Мхитаряна был лучше! Это безумие — два почти одинаковых и очень красивых гола были забиты в течение одной недели. Думаю, это судьба.
Генрих сделал всё очень хорошо, но я думаю, что мой гол всё-таки лучше! Но серьёзно — это было забавно, в раздевалке мы все были удивлены тем, что такое случилось», — цитирует Жиру Sky Sports.
Изучить гол Мхитаряна можно здесь, а гол Жиру — тут.