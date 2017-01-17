Кавани: я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани оценил шансы парижан выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Победа в Лиге чемпионов зависит от многих вещей. Только одна команда может выиграть турнир, но в футболе бывало всякое. Даже если у какой-то команды есть лучшие игроки, это не значит, что она всегда будет побеждать. Посмотрите, например, на „Атлетико“ или „Ювентус“ — это очень агрессивные команды, которые, казалось бы, по составу не могут сравниться с грандами, но они доходили до финала.
Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но если у „ПСЖ“ не получится, то мы будем продолжать работать над достижением этой большой цели», — цитирует Кавани Goal.