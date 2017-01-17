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«Челси» снова отдал Пиазона в аренду «Фулхэму»
17 января 2017, вторник. 22:20.
Футбол
Форвард «Челси»
Лукас Пиазон
на правах аренды проведёт остаток сезона в «Фулхэме». «Дачники» продлили аренду 22-летнего игрока, информирует пресс-служба синих.
Бразилец перешёл в «Челси» в 2012 году из «Сан-Паулу» за € 7,5 млн. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Пиазон забил три гола в 15 матчах.
Изучить фотографию можно
тут
.
Источник:
Официальный сайт ФК "Челси"
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Фулхэм
Челси
Лукас Пиазон
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