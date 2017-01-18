Марин, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в Бельгии

Полузащитник румынского «Вииторула» Рэзван Марин не перейдёт в «Зенит», скауты которого следили за футболистом. Ранее 20-летний хавбек сказал, что рад интересу со стороны питерского клуба, но примет решение вместе с главным тренером Георге Хаджи и отцом.
По информации Gazeta Sporturilor, Рэзван Марин определился со своим будущим. Футболист продолжит карьеру в льежском «Стандарте». «Вииторул» заработает на продаже талантливого игрока € 2,4 млн.
Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», который был готов заплатить за Марина € 3 млн, интерес к игроку проявляют «Фиорентина», «Ювентус», «Рома» и «Стяуа».