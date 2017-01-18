Бонавентура продлил контракт с «Миланом» до 2020 года

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура продлил контракт с россонери. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, срок нового соглашения рассчитан до 2020 года. Прежний договор был рассчитан до лета 2019 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту возрастёт зарплата игрока. Бонавентура будет получать € 2 млн в год вместо € 1,5 млн, которые зарабатывал ранее.
В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.