Конте нацелился на Морату

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, передаёт Bernabeu Digital.
Согласно информации источника, итальянский специалист получит достаточно денег для того, чтобы приобрести форварда сборной Испании. Такое развитие событий наиболее вероятно в том случае, если английский клуб покинет нападающий Диего Коста. Сообщается, что Конте уже устал от поведения Косты. Мората в свою очередь может с готовностью принять предложение «Челси», поскольку стремится к большей игровой практике.
Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Но футболист, тренировавшийся отдельно от команды, уже начал работать в общей группе. Сам Конте сказал, что Коста тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.