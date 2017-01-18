Шведский журналист: думаю, Олунга выберет китайские деньги, а не трансфер в ЦСКА

Авторитетный шведский журналист Даниэль Кристофферссон поделился мнением о форварде «Юргордена» Майкле Олунге, которым интересуется московский ЦСКА. По его словам, в переходе футболиста также заинтересованы несколько китайских клубов, готовые предложить лучшие финансовые условия, чем российский клуб.
«Олунга — отличный нападающий. Большой, сильный, умеет зацепиться за мяч и завершить атаку. Но он должен поработать над пониманием игры, над тактикой. Насколько я знаю, ЦСКА сделал предложение «Юргордену» о покупке Олунги, но в нём заинтересованы и несколько китайских клубов. Думаю, он выберет Китай из-за лучших финансовых условий», — рассказал «Чемпионату» Кристофферссон.
Ранее спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон и агент Олунги подтвердили интерес со стороны ЦСКА. В шведском клубе Майкла оценивают примерно в € 4 млн. В прошлом сезоне кенийский форвард в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.