Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шведский журналист: думаю, Олунга выберет китайские деньги, а не трансфер в ЦСКА

18 января 2017, среда. 18:22. Футбол
Авторитетный шведский журналист Даниэль Кристофферссон поделился мнением о форварде «Юргордена» Майкле Олунге, которым интересуется московский ЦСКА. По его словам, в переходе футболиста также заинтересованы несколько китайских клубов, готовые предложить лучшие финансовые условия, чем российский клуб.

«Олунга — отличный нападающий. Большой, сильный, умеет зацепиться за мяч и завершить атаку. Но он должен поработать над пониманием игры, над тактикой. Насколько я знаю, ЦСКА сделал предложение «Юргордену» о покупке Олунги, но в нём заинтересованы и несколько китайских клубов. Думаю, он выберет Китай из-за лучших финансовых условий», — рассказал «Чемпионату» Кристофферссон.

Ранее спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон и агент Олунги подтвердили интерес со стороны ЦСКА. В шведском клубе Майкла оценивают примерно в € 4 млн. В прошлом сезоне кенийский форвард в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
18 января 2017, среда
18:37 Ибрагимович: хочу быть больше чем просто идеальным в «МЮ»
18:36 Бериша: в «Тереке» меня встретили очень дружелюбно и хорошо
18:22 Шведский журналист: думаю, Олунга выберет китайские деньги, а не трансфер в ЦСКА
18:15 Луческу: желаю Луису Адриано успехов в РФПЛ, но не в матчах с «Зенитом»
18:13 «Манчестер Сити» летом может приобрести вратаря «Атлетико» Облака
18:10 Ван Бастен: был бы за отмену правила офсайда в футболе
17:53 Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» сделал первые шаги без костылей
17:42 Агент подтвердил интерес ЦСКА к нападающему «Юргордена» Олунге
17:21 «Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунёв отразил пенальти
17:16 Семак поедет на стажировку в «Манчестер Сити» летом
17:08 Интервью с Месси, цитаты из которого разошлись по миру, оказалось поддельным
17:06 Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе
16:48 Мутко: у меня была встреча с Федуном, но не по теме Адриано
16:40 Гаврилов: в сегодняшнем «Спартаке» нет игрока с идеальным последним пасом
16:34 Вилья: у Гвардиолы трудный период, но я верю, что он изменит ситуацию в «МС»
16:21 Шандау: нигде в России не видел так много социальных проблем, как в Дагестане
16:19 Раньери включён в Зал славы итальянского футбола
16:16 Минасов: Широкова точно не будет в «Урале», но Роман готов вернуться в футбол
16:02 Китайский клуб готов платить Пайету € 600 тыс. в месяц, француз намерен отказать
15:57 Лам может завершить карьеру по окончании сезона-2016/17
15:48 Английский арбитр Дин отправлен в Чемпионшип
15:37 «Бани Яс» имеет право выкупа у «Локомотива» нападающего Хенти
15:34 Матип не поможет «Ливерпулю» в матче Кубка Англии с «Плимутом»
15:23 Г. Иванов: Лунгу зимой не продадим, а Широков, видимо, закончил уже с футболом
15:12 Эксперт: стоимость «Крестовского» превысит 50 млрд рублей
14:55 Хавбек «Лиона» Фофана в возрасте 25 лет завершил карьеру
14:47 «Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Видеотоном»
14:42 Видео: российские клубы проводят зимние сборы
14:36 «Крылья Советов» третий сбор вместо Испании проведут в Турции
14:27 Аршавин включён в список лучших футболистов, никогда не игравших на ЧМ
14:12 ЦСКА под испанским снегопадом. Фотообзор 9-го дня сбора «армейцев» в Кампоаморе
14:03 Из-за снегопада в Кампоаморе тренерский штаб ЦСКА скорректировал график команды
14:02 Семак ввёл в «Уфе» штрафы за мат
13:45 Шляхтин: «Крылья» не беспокоятся по поводу претензий «Сент-Этьена» по Молло
13:31 Конте нацелился на Морату
13:30 «Металлург» не может приступить к тренировкам на базе из-за сломанного трактора
13:23 Мирзов: сказали, что игроков «Терека» ждут шокирующие дни, с большими нагрузками
13:14 Во Владикавказе на ремонт стадиона выделено 60 млн рублей
13:13 «Ливерпуль» объявил о переходе Илори в «Рединг»
13:12 Х. Алонсо проинформировал «Баварию», что после сезона завершит карьеру
12:59 Бонавентура продлил контракт с «Миланом» до 2020 года
12:58 Заммер: моя критика относилась не только к Хёнессу, но и к другим
12:51 Одним из соперников «Томи» на сборе в Турции станет московское «Динамо»
12:48 Египетский футболист был включён в список террористов
12:46 Кокорин: после провалов, как на Евро, долго прихожу в себя, не захожу в Интернет
Все новости RSS
Кто лучше усилился на данный момент?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+