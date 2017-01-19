Анчелотти: Роналду — потрясающий профессионал, он работает старательнее всех

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил профессионализм нападающего «Реала» Криштиану Роналду, с которым он ранее работал в мадридском клубе.
«Роналду постоянно голоден. Мне рассказывали об этом до того, как я возглавил «Реал», но чтобы осознать задираемую им планку, нужно видеть его в деле каждый день. Криштиану — потрясающий профессионал, и нет никого, кто работал бы так же старательно, как он. От восстановления до диеты он не упускает из виду ни одной детали. Нынешние футболисты куда более профессионально относятся к своим обязанностям, чем это было в моё время, но Роналду выводит профессионализм на новый уровень», — сказал Анчелотти в интервью ESPN FC.