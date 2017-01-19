Боли имеет предложения от нескольких китайских клубов

Нападающий «Анжи» Янник Боли, переход которого в «Аль-Айн» из ОАЭ был отменён, имеет предложения от нескольких китайских клубов. Ранее стало известно, что «Аль-Айн», в котором Боли прошёл медицинское обследование и даже успел приступить к тренировкам в команде, отменил переход 29-летнего игрока.
По словам представителя руководства эмиратского клуба Мохаммада Обейда, это из-за условий, которые выдвинул махачкалинский клуб, ранее не прописанных в договоре о переходе.
«В последний момент стороны пришли к согласию, и трансфер не состоялся — это всё, что известно на данный момент. Сейчас есть несколько предложений от китайских клубов, и Янник Боли уйдёт из „Анжи“. Как прокомментировал президент клуба Осман Кадиев на встрече с болельщиками, в команде будут играть только те, кто этого хочет», — цитирует ТАСС пресс-службу «Анжи».