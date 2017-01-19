Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона «Крестовский»

Министр спорта РФ Виталий Мутко, который принял участие в торжественной церемонии запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций — 2017, рассказал, как проходит подготовка к турниру, а также что «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона «Крестовский».
«Мы планируем провести акцию «100 дней до начала» в Петербурге и в остальных четырёх городах, которые принимают Кубок конфедераций. Будет безвизовый въезд для болельщиков, обладателей билета, также создадим приложение для смартфонов. Мы только начинаем: во время игры мы будем продолжать проводить разные акции. Также будем развивать туристические направление. Много работы — надеюсь, мы справимся.
Футбол прогрессирует. То, что станет в 2026 году больше команд, особо ничего не поменяет. Все федерации футбола, и мы в том числе, поддерживаем чемпионат мира в 2026 году.
Предложение ван Бастена? Он предлагает несколько революционных вещей. Возможно, стоит прежде подготовить футболистов к этому. Всё это очень интересно, повысило бы интерес к футболу.
Что касается стадиона, то сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира. Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование. Футбольный клуб «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона — не буду её озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.