Л. Адриано: на первой тренировке «Спартака» подустал, но надо терпеть

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от первой тренировки в составе столичной команды, которая начала первый сбор в ОАЭ.
«Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьёзная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.
К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами», — цитирует форварда пресс-служба красно-белых.