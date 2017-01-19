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Л. Адриано: на первой тренировке «Спартака» подустал, но надо терпеть

19 января 2017, четверг. 15:12. Футбол
Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от первой тренировки в составе столичной команды, которая начала первый сбор в ОАЭ.

«Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьёзная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами», — цитирует форварда пресс-служба красно-белых.
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Луис Адриано
Новости. Футбол
19 января 2017, четверг
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