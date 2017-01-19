Самедов присоединился к «Спартаку» в Абу-Даби

Полузащитник Александр Самедов, который по семейным обстоятельствам не смог накануне вылететь вместе с командой на первый зарубежный сбор «Спартака» в Объединённые Арабские Эмираты, 19 января, как и планировалось, прибыл в Абу-Даби. Сейчас он находится в аэропорту, откуда отправится в отель Ritz-Carlton, где базируются красно-белые.
Александр Самедов не сможет принять участие в вечерней тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что в отличие от первого занятия, второе будет закрыто для посторонних глаз. Что касается непосредственно Самедова, то он приступит к работе в пятницу, 20 января. В этот день спартаковцы также проведут две тренировки.