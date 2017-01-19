«Рубин» отдал хавбека Саму Гарсия в аренду «Леганесу»

Полузащитник «Рубина» Саму Гарсия продолжит карьеру в «Леганесе», сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний футболист проведёт в команде из чемпионата Испании пять месяцев на правах аренды. В ближайшее время Гарсия прибудет в расположение «Леганеса» из Марбельи, где «Рубин» в данный момент проводит зимний сбор.
Саму Гарсия перебрался в «Рубин» летом прошлого года из «Вильярреала». В текущем сезоне он провёл 13 матчей в российской Премьер-Лиге (семь — с первых минут) и не отметился результативными действиями.