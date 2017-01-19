Марадона: у «Наполи» был бы отличный шанс в противостоянии с нынешним «Реалом»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, давший согласие на предложение «Наполи» стать послом клуба в мире, оценил шансы итальянской команды в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вряд ли в „Реале“ считают, что легко пройдут „Наполи“. Конечно, у мадридцев будет преимущество, поскольку в строй вернутся два незаменимых игрока — Бэйл и Бензема. Но если бы команды играли сегодня, у „Наполи“ был бы отличный шанс пройти в следующий раунд. Я устал смотреть на то, как „Наполи“ сражается за второе-третье место. За нами стоят болельщики, которые хотят завоевания скудетто, и они этого заслуживают», — цитирует Марадону La Gazzetta dello Sport.
Первая встреча между «Реалом» и «Наполи» пройдёт 15 февраля в Мадриде.
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