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Ильяраменди: если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили

20 января 2017, пятница. 08:37. Футбол
Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди считает, что главный арбитр первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:1) Хосе Луис Гонсалес допустил по ходу игры грубые ошибки, передаёт Marca.

По мнению Ильраменди, Гонсалес должен был удалить с поля нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. На своей странице в «твиттере» Ильраменди написал: «То же самое, опять то же самое». После этого он сказал: «Я написал в «твиттере» то, что думал. Если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили с поля. Он не позволил мне разыграть мяч. В чемпионате Испании в матче с ними нас тоже засудили, и мы уже устали от этого».

Ильяраменди имел в виду один из эпизодов игры, когда он хотел быстро разыграть мяч со штрафного, а Месси не позволил ему сделать это, стоя близко к мячу. После этого Ильяраменди требовал жёлтой карточки для аргентинца. Месси к тому моменту в этой игре уже был предупреждён жёлтой карточкой.

В ноябре «Реал Сосьедад» встречался с «Барселоной» в домашнем матче 13-го тура Примеры и завершил встречу ничьей со счётом 1:1.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Барселона Асьер Ильяраменди Лионель Месси Футбольное судейство
Новости. Футбол
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