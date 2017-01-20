Шатов назвал пятиочковое отставание «Зенита» от «Спартака» не критическим

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что у его команды есть все шансы догнать в турнирной таблице «Спартак», который после 17 туров опережает петербургскую команду на пять очков.
«Сейчас у нас большая мотивация догнать «Спартак», это наш прямой конкурент. Тем более что этот клуб опережает нас на пять очков. Но это не критический результат. Можно вспомнить год, когда ЦСКА отыграл девять или десять очков, поэтому всё зависит от нас. У нас с ними есть личная встреча в Москве. Далеко не будем ходить, потому что в этом году в чемпионате за высокие места много команд борются: и «Краснодар», и ЦСКА», — сказал Шатов в интервью клубному телевидению.