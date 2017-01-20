РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за разрыв контракта

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта с клубом, сообщается на сайте РФС.
Скрипченко 1 ноября 2016 года после матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение от «Крыльев Советов». Президент «Урала» Григорий Иванов позже заявил, что клуб будет требовать с тренера причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.