Созин: боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Сейчас много разговоров про легионеров. Разговоров на самом верху. И всё равно примут то, что нужно – сейчас или чуть позже. И при всей важности темы импортозамещения руководство «Спартака» берёт иностранца Станковича, а не своего Черчесова. Когда свой – точно сильнее. А иностранец – знает меньше и выиграл меньше. Если бы выбор был между Черчесовым и Моуринью – я бы понял, но тут… Теперь боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца, а не россиянина, который сильнее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».