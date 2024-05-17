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Созин: боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца

Созин: боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Сейчас много разговоров про легионеров. Разговоров на самом верху. И всё равно примут то, что нужно – сейчас или чуть позже. И при всей важности темы импортозамещения руководство «Спартака» берёт иностранца Станковича, а не своего Черчесова. Когда свой – точно сильнее. А иностранец – знает меньше и выиграл меньше. Если бы выбор был между Черчесовым и Моуринью – я бы понял, но тут… Теперь боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца, а не россиянина, который сильнее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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