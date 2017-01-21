«Бордо» минимально обыграл «Тулузу», «Монпелье» уступил «Метцу»

В чемпионате Франции состоялись четыре матча 21-го тура. «Бордо» на своём поле одержал минимальную победу над «Тулузой» (1:0) благодаря мячу Валентина Вады на первой минуте встречи. В конце первой половины игры полузащитник гостей Янн Бодиже был удалён с поля. Во втором тайме хозяева имели шанс удвоить своё преимущество, но бразилец Малком не реализовал пенальти.
В других матчах тура «Метц» победил «Монпелье» (2:0) благодаря дублю Шейка Диабате, «Генгам» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Лилль» на выезде не сумел одолеть «Дижон» (0:0).