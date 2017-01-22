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Клюйверт отрицает, что «ПСЖ» пытался приобрести Депая

22 января 2017, воскресенье. 12:55. Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт заявил, что парижский клуб не вёл борьбу за нападающего Мемфиса Депая, который на этой неделе перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс ранее заявил, что в последний момент «ПСЖ» пытался перебить предложение «ткачей».

Клюйверт заявил, что общался со своим соотечественником, но о переходе в парижский клуб речи не шло.

«Я хорошо знаю Мемфиса, я разговаривал с ним, но я не пытался подписать его. Я очень рад, что он теперь играет за „Лион“, — цитирует Клюйверта интернет-издание Goal.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Лион ПСЖ Мемфис Депай Патрик Клюйверт
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