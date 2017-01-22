Клюйверт отрицает, что «ПСЖ» пытался приобрести Депая

Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт заявил, что парижский клуб не вёл борьбу за нападающего Мемфиса Депая, который на этой неделе перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс ранее заявил, что в последний момент «ПСЖ» пытался перебить предложение «ткачей».
Клюйверт заявил, что общался со своим соотечественником, но о переходе в парижский клуб речи не шло.
«Я хорошо знаю Мемфиса, я разговаривал с ним, но я не пытался подписать его. Я очень рад, что он теперь играет за „Лион“, — цитирует Клюйверта интернет-издание Goal.