Сампаоли: «Барселона»? Разговоры о другом клубе стали бы неуважением к «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что не думает о том, чтобы в будущем возглавить «Барселону». Ранее специалист неоднократно высоко отзывался о форварде сине-гранатовых и своём соотечественнике Лионеле Месси.
«Мой контракт с „Севильей“ рассчитан на два года, мои мысли связаны только с этим клубом. Что касается „Барселоны“, то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к „Севилье“. Я счастлив со своими нынешними игроками и думаю только о следующем матче», — цитирует Сампаоли Football Espana.