Пюэль: «Саутгемптон» мог убить интригу в матче с «Лестером» гораздо раньше

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился впечатлениями от разгрома «Лестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «святых».
«Думаю, мы показали хороший футбол, особенно в первом тайме. „Саутгемптон“ создал огромное количество моментов и мог убить игру гораздо раньше. Гол, сухой счёт — идеальный исход матча, особенно если учитывать, что в последнее время мы много проигрывали. Рад видеть, как игроки берут на себя ответственность и побеждают», — цитирует Пюэля BBC.