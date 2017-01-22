Глушаков: смешно читать про то, что «Спартаку» помогают судьи

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему команда в первой половине сезона РФПЛ не пробила ни одного пенальти.
«В 17 турах нынешнего сезона РФПЛ «Спартак» не пробил ни одного пенальти? Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры. Мне иногда интересно читать, что «Спартаку» помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу. Кто из судей РФПЛ нравится и не нравится больше всех? Кто не нравится – точно не скажу. Егоров — нормальный судья, Николаев. Да все нормальные. Надо помнить, что это прежде всего люди», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».