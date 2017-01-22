С. Индзаги: «Лацио» хорошо подготовился, но провалил начало матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от поражения в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Нам не хватало концентрации. Мы не должны были позволить Дибале открыть счёт, не должны были дать Куадрадо столько времени, чтобы найти передачей Игуаина. Мы хорошо подготовились, но провалили старт игры. Нельзя давать „Ювентусу“ столько времени при владении мячом.
Я не знаю, почему у нас было такое отношение к игре в первые минуты. Да, дальше команда прибавила и билась до конца, но начало выдалось ужасным», — сказал Индзаги в эфире Sky Sport Italia.