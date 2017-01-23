Фернандо: родственники беспокоятся о том, как я выживаю на морозе

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, бывал ли он раньше в ОАЭ, где в настоящее время красно-белые проводят первый сбор, а также поведал, о чём чаще всего его спрашивают родственники после того, как он перешёл в российскую команду.
«Я уже бывал в ОАЭ. По-моему, очень красивая страна. Один из главных её плюсов — это, конечно, погода. Много солнца — это то, что нравится бразильцам.
Моим друзьям и родственникам интересно всё. Но в первую очередь, само собой, беспокоятся о том, как я выживаю на морозе. Холод и снег — самые распространённые клише о России. Поэтому не удивительно, что погода интересует всех, кто узнаёт, где я играю», — цитирует Фернандо пресс-служба «Спартака».